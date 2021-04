Muere niño de 13 años en Xcaret tras ser succionado por filtro de alberca

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MÉXICO – Un niño de 13 años murió en Xcaret, en Quintana Roo, luego de que fuera succionado por el filtro de una alberca que se encontraba sin tapa, tras salir del tobogán, en el que iba junto a su padre.

Los hechos se registraron el pasado 27 de febrero en una de las atracciones del parque Xenses, operado por el Grupo Xcaret, donde le menor de 13 años, identificado como Leonardo Luna Guerrero, se subió a un tobogán junto a su padre, en una de las atracciones del parque acuático.

Todo era dicha y diversión para la familia del doctor Miguel Luna y su familia, que habían llegado desde el norteño estado de Durango, para pasar sus vacaciones de Semana Santa en la Riviera Maya, uno de los destinos turísticos más atractivos de México.

Tragedia en Xcaret

Pero de repente esa felicidad se convirtió en tragedia, cuando Leonardo y su papá salieron del tobogán y fueron succionados por un filtro de la alberca que estaba sin tapadera en el parque de Xcaret.

Esas sonrisa de la familia, se transformó rápidamente en gritos de desesperación y angustia al ver que el menor y su padre había sido succionados.

El ambiente se volvió penumbras para la familia y hasta para los turistas en Xcaret que fueron testigos de la tragedia, en el parque acuático, uno de los más atractivos de la Riviera Maya.

El doctor Luna de inmediato buscó a su hijo entre el agua y logró rescatarlo, pero las piernas del menor estaban muy dañadas, por la succión, además de los severos daños en las vías respiratorias, por lo que fue trasladado a un hospital privado de la localidad para que recibiera los primeros auxilios.

Los hechos se registraron en la atracción llamada “Riolajante” en el parque Xenses, en Xcaret.

Niño de 13 años murió en parque de Xcaret; padre denuncia negligencia y abusos del parque https://t.co/bYp3w9JFpk pic.twitter.com/09ekMfyrZo — Milenio (@Milenio) April 1, 2021

De acuerdo a Proceso, ningún empleado del parque de Xcaret ofreció ayuda a la familia, ni llamaron al 911 para pedir auxilio.

Pero, pese a los esfuerzos de los doctores, el menor perdió la vida el domingo 28 de marzo.

Acusan negligencia en parque de Xcaret

De acuerdo a los testigos, la tragedia se debió a una negligencia por parte de los responsables del funcionamiento del parque de Xcaret, ya que el filtro se encontraba destapado, lo que provocó que el menor fuera succionado y muriera por las severas heridas ocasionadas.

“Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, declaró el padre del menor, de acuerdo a Forbes México.

“Mi hijo murió por negligencia del parque, si esto no lo hacemos público va a seguir pasando”, aseguró el padre de Leonardo.

“Mi hijo murió por negligencia”

El doctor Luna precisó que fue negligencia tras negligencia lo que llevó a la muerte a su hijo, ya que la ambulancia tardó demasiado tiempo en llegar, y que no llevaba oxígeno, necesario en toda urgencia y más en ese momento para su hijo.

Luego, el menor fue trasladado al hospital privado Amerimed, donde también se topó con negligencias.

“Mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, indicó el padre de Leonardo.

Obligan a padre otorgar el perdón para entregar el cuerpo del menor

Además dijo que tuvo que firmar un perdón al parque Xcaret para que pudieran entregar el cuerpo del menor, luego de más de seis horas en la fiscalía local.

La carpeta de investigación número 1675/2021 dijo que no fue abierta como homicidio, como debió hacerse, sino que por presiones del equipo legal del parque Xcaret, sino que fue abierta como un caso especial.

Además, de que el acta de defunción aparece que la muerte del menor fue por ahogamiento.

"Xcaret"

Leonardo Luna Guerrero niño de 13 años, murió succionado en un filtro de un tobogán en parque "Xenses" #Xcaret; padre acusa negligencia.#xcaretasesino #Xenses pic.twitter.com/XarW7TN72H — Explicamos la tendencia (@explicamosTT) April 1, 2021

De Durango a la tragedia en Xcaret

El doctor Luna, su esposa y sus cuatro hijos estaban disfrutando de sus vacaciones en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, cuando la tragedia los alcanzó.

Familiares y amigos de la familia Luna expresaron sus condolencias por la muerte de Leonardo, incluso el gobernador del estado de Durango, de donde es originaria la familia expresó sus condolencias por el deceso del menor de 13 años.

“Me uno a la pena que embarga al Dr. Miguel Luna, a su esposa Hilda Guerrero y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querido hijo Leonardo Luna Guerrero. Envío mis sinceras condolencias, deseando que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió el gobernador José Rosas Aispurio en su cuenta de Faccebook.

