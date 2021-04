“Me hinqué para que me dieran el cuerpo de mi hijo”, dice padre del niño que murió en un parque de Xcaret

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El doctor Miguel Luna, padre del niño que murió tras ser succionado por un filtro sin tapa en un parque de Xcaret, reveló que tuvo que hincarse para suplicar que le entregaran el cuerpo de su hijo.

Y por si fuera poco lo obligaron a otorgar el perdón al parque acuático Xenses, operado por el Grupo Xcaret y no le permitieron hacer su declaración ante el Ministerio Público para iniciar la denuncia y que se abrieran las investigaciones de lo ocurrido con su hijo.



“Hablé con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón”, dijo a Milenio Televisión el doctor Miguel, padre de Leonardo Luna, de 13 años, el menor que murió el pasado fin de semana por las graves lesiones que tuvo al ser succionado en una parte del parque acuático Xenses, operado por el Grupo Xcaret.

“Dije sí lo firmo, pero antes rindo declaración, pero me dijeron que no, que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré para que me dieran el cuerpo de mi bebé”, reveló consternado el doctor Luna.

"Xcaret"

Leonardo Luna Guerrero niño de 13 años, murió succionado en un filtro de un tobogán en parque "Xenses" #Xcaret; padre acusa negligencia.

El padre del menor señaló a las autoridades de la fiscalía de amenazarlo con no entregar el cuerpo del menor si no firmaba el perdón, incluso del advirtieron que el cuerpo de Leonardo podría pasar 10 días o más en la morgue, hasta que otorgara el perdón al parque acuático, ubicado en la ciudad maya de Xcaret, en el estado sureño de Quintana Roo.

Horas de angustia para la familia del menor muerto en Xcaret

El padre del menor relató las horas de angustia que vivió tras la tragedia y por si fuera poco, las autoridades no le brindaron el apoyo correspondiente, por el contrario, lo tuvieron esperando horas para entregarle el cuerpo del pequeño Leonardo.

El doctor Luna acusó que fue la negligencia del parque Xenses, lo que le costó la vida de su hijo menor, de tan solo 13 años.



Comentó que decidieron tomarse unas vacaciones en la Riviera Maya, donde se ubica Xcaret, para celebrar que la familia salió avante del coronavirus.

Niño de 13 años murió en parque de Xcaret; padre denuncia negligencia y abusos del parque

El menor murió en parque de Xcaret

Además, destacó una serie de irregularidades y presiones que se presentaron para brindar la atención médica de su pequeño hijo, momentos después del terrible accidente que sufrió Leonardo.

“Íbamos con todas las medidas, íbamos bien, íbamos a festejar que mis hijos fueron valientes para salvarse y pasó que nos mató mi hijo la negligencia del parque, porque fue negligencia, me dijeron que ese orificio estaba abierto desde octubre, que no habían puesto a rejilla, había habido más incidentes previos, pero no fatales, por eso no habían hecho nada”, señaló el doctor Luna.

Aseguró que tras lo ocurrido a su hijo, los encargados del parque Xenses no llamaron a la policía de, ni al Ministerio Público, además de que la ambulancia tardó demasiado tiempo en llegar, y cuando lo hizo los paramédicos carecían de los elementos básicos para una emergencia, como el oxígeno, que es vital para casos como el de Leonardo.

El padre dio los primero auxilios

Indica que él le dio los primeros auxilios a su hijo, y fue él mismo quien tuvo que rescatar a Leonardo, porque los encargados del parque no hicieron absolutamente nada para apoyarlo.

“Yo fui a rescatarlo y casi me ahogo, pude rescatarlo, llevarlo a la superficie y todo lo demás. Algo dramático, nunca se avisó al 911 ni al Ministerio Público”.



“Esa zona debería haberse acordonado por el riesgo de otras personas que se han visto involucradas, para que la escena del evento no hubiera sido manipulada y no hizo nada de eso”, dijo a Milenio Televisión.



El padre del menor también denunció que los paramédicos no llevaron al pequeño al hospital más cercano, siendo que su caso era de vida o muerte, además que en el hospital tampoco contaban con los elementos necesarios para atender a su hijo.



No dejaron trasladarlo a la Ciudad de México

Por eso, asegura, él mismo pidió atenderlo, ya que es médico cardiólogo, pero el equipo de médicos se lo impidieron, así como le negaron el traslado del menor a la Ciudad de México.

“Lo que pasa es que es un hospital muy limitado, les dije que no había especialista, yo les pedí que me permitieran atender a mi hijo, era una emergencia, pero no me dejaron actuar. Lo que hice fue hablar a la Ciudad de México, me puse en contacto con el doctor Héctor Carrillo y me estaba recibiendo, no más que para trasladarlo tenía que tener la facilidad del hospital, pero no me daba el visto bueno para llevarlo. Sentí como que no querían que lo sacara de Quintana Roo”, precisó Miguel Luna, padre del menor.



“No busco dinero, solo justicia y que no vuelva a pasar”



El padre de Leonardo asegura que al principio no pensaba denunciar, porque así se lo pidió su esposa, pero, afirmó que es necesario alzar la voz para que un caso como el de su pequeño hijo no vuelva a suceder.



Fue tajante al decir que no busca dinero, sino lo único que quiere es justicia y que caiga el peso de la justicia contra el responsable de la muerte de su hijo.



Además, desea que ninguna otra familia pase lo que ellos han vivido por la negligencia del parque de Xcaret.



La familia llegará hasta las últimas consecuencias

“Yo no iba a emprender acción jurídica porque mi esposa me dijo ‘no quiero nada, porque el rencor es malo’, pero cuando llego con el cuerpo de mi hijo me quedé y le dije ‘mi amor, perdón, pero tengo que hacer algo, esto no puede quedar así, tenemos que hacer algo para que el parque tenga recursos y que si hay alguien que le pase lo mismo, se salve la vida’”, precisó.

El doctor Luna también reveló que las autoridades de Quintana Roo lo han buscado, pero que él dejó todo en manos de sus abogados y que llegarán hasta las últimas consecuencias.



Los lamentables hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de marzo, cuando Leonardo se encontraba en la atracción llamada Riolajante, y un día después el menor murió.



Las autoridades de Quinta Roo ya clausuraron la atracción, en Xcaret, pero las demás zonas del parque Xsenses siguen operando.

