“Justicia para Isaías”, exige la madre del hombre con autismo baleado en su casa por Sheriff de Los Ángeles

La familia de Isaías Cervantes pide justicia luego de que el hombre de 25 años con autismo fue baleado en la espalda por oficiales del Sheriff de Los Ángeles en su propia casa en la ciudad de Cudahy.

El incidente ocurrió el miércoles cuando Rosa Padilla llamó a la Policía debido a un problema familiar relacionado con Cervantes en la casa localizada en la cuadra 510 de Live Oak Street.

Según un reporte del canal ABC 7, cuando los alguaciles llegaron al domicilio, Cervantes tuvo un altercado con uno de ellos y se produjo un disparo en la espalda del hombre, quien presuntamente se encontraba en el suelo. El Sheriff dijo que el hombre intentó quitarle su pistola al alguacil.

A candlelight vigil & call for justice for Isais Cervantes.

25yr olds mother says her son is special needs. She called deputies for help, but says they ended up shooting her son in the back paralyzing him. #lasd says he attempted to grab deputies gun.

