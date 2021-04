Mujer conocida como “La Sirena” causa tiroteo y suspenso en Parque MacArthur de Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una mujer que acostumbra meterse a nadar en el pequeño lago artificial del Parque MacArthur en Los Ángeles paralizó por algunas horas a la Policía en un bizarro incidente que incluyó disparos la tarde del viernes.

De acuerdo con testigos, la mujer es una indigente que vive en una carpa en los alrededores y es apodada “the mermaid” (la sirena) por su costumbre de meterse al lago de MacArthur Park, en el cual habitan decenas o cientos de indigentes angelinos. El agua del lago no está limpia.

Video footage of the officer involved shooting that occurred today around 3pm in MacArthur Park, Los Angeles. pic.twitter.com/fRF5qsKqBz — LaPuente626sgv (@LaPuente626sgv) April 3, 2021

La Policía llegó al parque al reportarse que la mujer tenía una pistola y que presuntamente atacó a algunas aves. Se desconoce si ella les disparó a los oficiales.

UPDATE: Officers are in a standoff with a woman after reportedly exchanging gunfire with her at MacArthur Park https://t.co/Er8UfeWXHS pic.twitter.com/tQ3lp595xW — CBS Los Angeles (@CBSLA) April 2, 2021

La situación escaló y la mujer entonces saltó al lago mientras llegaban más oficiales y se reunía una multitud que miraba con interés el incidente, el cual ocurrió dos días después de un tiroteo en el que murieron cuatro hispanos en Orange, al sureste de Los Ángeles.

DEVELOPING: "Were just here to help you," an @LAPDHQ officer says over a speaker while 8 heavily armed officers approach someone apparently suffering from a mental health crisis. @LATACO #MacArthurPark pic.twitter.com/thcM0XwmpO — Lexis-Olivier Ray (@ShotOn35mm) April 3, 2021

Policías buzos llegaron al lugar, pero nunca ingresaron al lago porque la mujer eventualmente fue arrestada unas tres horas después de iniciado el incidente. Cuando estaba en el agua, ella nadó de espaldas, escupió agua hacia arriba y gritó palabras que no se entendieron.