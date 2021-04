Tirador de Orange es acusado de asesinato mientras tres víctimas hispanas son identificadas

El hombre que es sospechoso de haber matado a cuatro personas, incluyendo un niño, en un tiroteo ocurrido en la ciudad californiana de Orange fue acusado de asesinato este viernes, mientras fueron revelados los nombres de las víctimas.

Las autoridades dijeron que Aminadab Gaxiola González, de 44 años, enfrenta cuatro cargos de homicidio, uno de intento de homicidio y dos de intento de homicidio de un oficial de Policía, entre otros cargos por el incidente ocurrido la tarde del miércoles en una ciudad normalmente tranquila del área de Los Ángeles.

Los investigadores aún no determinan la causa específica del tiroteo, pero se ha informado que el sospechoso conocía a todas las víctimas y que él aseguró las puertas antes de empezar a disparar.

El fiscal de distrito del Condado Orange, Todd Spitzer, había dicho desde el jueves que por la severidad de los crímenes su oficina incluso buscaría la pena capital para el tirador, quien se encuentra hospitalizado pero estable.

Update: Victims’ relatives have identified those killed in the Orange shooting as business owner Luis Tovar, his daughter Genevieve Raygoza, Leticia Solis and 9-year-old Matthew Farias, whose mother Blanca Tamayo remains critically wounded https://t.co/hoZbw2SlBP

— KTLA (@KTLA) April 2, 2021