Hay un detenido por el tiroteo en Orange que acabó con la vida de cuatro personas, entre ellas un niño

El sospechoso del tiroteo que acabó este miércoles con la vida de cuatro personas en la ciudad de Orange, California, está bajo custodia policial. El hombre, cuya identidad aún no se ha revelado, está herido aunque las autoridades no adelantan si las heridas se las provocó él mismo un los disparos de un agente.

Cuatro personas murieron en la tarde de este miércoles en el interior de un edificio de oficinas Orange. Además del supuesto responsable, otra persona resultó herida en el que ha sido el tercer tiroteo registrado en el país en dos semanas.

Aún no se ha revelado el posible motivo del tiroteo, pero la teniente Jennifer Amat, portavoz del Departamento de Policía de Orange, dijo que los agentes recibieron a las 5:30 pm una llamada que les alertaba de que habían escuchado disparos en un negocio en 202 W. Lincoln Avenue. En el edificio de dos plantas hay varios pequeños negocios y aún no se ha hecho público en cuál de ellos habría abierto fuego el sospechoso.

Los agentes encontraron una pistola cuando llegaron y también abrieron fuego. El responsable del tiroteo fue trasladado a un hospital por una herida de bala y se encuentra en estado crítico. No quedó claro si la herida fue autoinfligida o si la provocaron los disparos de la policía, dijo la teniente, que añadió que no existe una amenaza pública.

La otra mujer herida, la quinta víctima del tiroteo, está también en condición grave desde la noche del miércoles.

Orange, una ciudad ubicada en el condado con el mismo nombre, es “normalmente tranquila“, según dijo Amat.

En el edificio donde sucedieron los hechos se encuentran una docena de negocios como una oficina de seguros, otra de terapia matrimonial, un patólogo del lenguaje, un taller de reparación de móviles y varias compañías de administración de propiedades.

Amat rechazó identificar exactamente el lugar en el que el sospechoso abrió fuego, pero dijo que empezó en el interior de una de las suites antes de trasladarse a un área del patio. La teniente explicó que los investigadores pasarán los próximos días tratando de determinar la secuencia exacta de eventos.

La policía planea dar una conferencia de prensa este jueves a las 10 am.

Tanto la representante del condado de Orange, Katie Porter, como el senador californiano Tom Umberg expresaron su pesar en Twitter y dijeron que iban a hacer un seguimiento de la situación.

Rob Bonta, miembro de la asamblea estatal y el nominado del Gobernador Gavin Newsom para la oficina del fiscal general de California, se refirió a la violencia armada como “la enfermedad estadounidense”.

“Nadie debería tener que temer por su vida en el trabajo, en la escuela o en la oración ”, escribió Bonta en un tuit.

Tonight our hearts ache for these victims and all those impacted by this terrible tragedy. Gun violence is America’s disease. No one should have to fear for their lives at work, in school, or in prayer. https://t.co/bWSg7rJ1hr

— Rob Bonta (@RobBonta) April 1, 2021