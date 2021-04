Mexicano Julio Urías rozó la perfección en el campo más difícil

Julio Urías tiene una misión esta temporada: demostrar que tiene con qué ser uno de los abridores del equipo campeón, Los Angeles Dodgers. Y el recital de pitcheo que dio este domingo ante los Rockies seguramente lo ayudará. En el Coors Field, el campo más complicado para los lanzadores por la altitud, el zurdo mexicano tuvo el mejor partido de su carrera como abridor.

Urías lanzó siete innings por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas. Ponchó a seis bateadores, y solo permitió tres hits y una carrera. De hecho salió al octavo episodio, pero se embasó su primer bateador y por ello Dave Roberts, manager angelino, decidió retirarlo de inmediato.

Julio Urías is through seven innings for the first time in his career. Has been completely dominant, allowing just two hard-hit balls.

— Juan Toribio (@juanctoribio) April 4, 2021