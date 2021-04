Chicharito sobre El Tri: “Tuve una temporada muy mala y no me aguantaron”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier “Chicharito” Hernández mantiene su deseo de vestir la camiseta de la Selección Nacional de México. Y es que el delantero, en entrevista con TUDN, menciona sus intenciones de mejorar su rendimiento para volver a estar con El Tri.

El jugador de LA Galaxy dice que estará disponible para seleccion siempre, pues el día que no esté, se va a retirar: “El día que yo no quiera ir a la selección, me voy a retirar. No estoy cerrado a ir, pero también sé que la temporada pasada estuvo de la chingada. Para mí fue muy mala”.

Aun así, “Chicharito” piensa que ha sido injusta la decisión de no tomarlo en cuenta en tiempos recientes, pues Hernández no disputa un partido con México desde el 6 de septiembre de 2019, cuando anotó gol en la goleada 3-0 vs. Estados Unidos en un amistoso.

Chicharito dice que no lo aguantaron

“Ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado. Yo tuve una temporada muy mala y no me aguantaron. Y no lo digo por el entrenador, lo digo en general”.

Chicharito persevera acerca de un posible llamado: “Haré lo que está en mis manos que es dar una buena temporada para que eso pueda ayudar y pueda ser contemplado de alguna manera”.