Dr. Fauci advierte de posibles aumentos repentinos de casos de COVID pese a las vacunas

Mientras la vacunación masiva contra COVID-19 se acelera en Estados Unidos, los expertos de salud también reportan que hay aumentos de casos en varios estados.

Es evidente que no será solamente la prevención lograda por la vacunación masiva la que permitirá que los estados se sumen paulatinamente a una reapertura de sus economías, tras más de un año de restricciones debido a la pandemia de coronavirus, también se requiere que se mantengan aún medidas profilácticas como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Y respecto a lo que puede suceder cuando la reapertura económica avance en el país, el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo el martes que confía en que el esfuerzo de vacunación masiva en curso en Estados Unidos evitará otra “explosión” de casos de coronavirus y una cuarta ola mortal de la pandemia.

“Mientras sigamos vacunando a las personas de manera eficiente y efectiva, no creo que eso suceda”, dijo Fauci sobre una cuarta ola durante una aparición en Morning Joe de MSNBC. “Eso no significa que no veremos un aumento en los casos”.

Fauci dijo que “está por verse” si hay un sólo un ligero aumento en los casos o si “explotará en un aumento real” a medida que más estados reabren sus economías y relajen las pautas de salud pública.

