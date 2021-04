Gobernador de Texas prohíbe el “pasaporte de vacunas” en el estado

HOUSTON – El gobernador de Texas, Greg Abbott, no perdió tiempo en anunciar la expedición de un decreto en el que prohíbe el requerimiento de un “pasaporte de vacunas” por parte de cualquier agencia estatal o subdivisión política del estado.

La orden del mandatario extiende la prohibición a organizaciones que reciben fondos públicos.

La orden establece que las entidades mencionadas no podrán exigir un estatus de vacunación a los residentes del estado para poder entrar a lugares o recibir servicios.

En Texas los residentes “están intentando regresar a la normalidad de sus vidas a medida que más gente se pone la vacuna contra el COVID-19, por lo que el gobierno no debe requerir el mostrar prueba de la vacunación o revelar información de salud privada”, dijo Abbott en un mensaje difundido en Twitter.

Texans shouldn't be required to show proof of vaccination & reveal private health information just to go about their daily lives.

I issued an Executive Order that prohibits government-mandated vaccine passports in Texas.

Don't tread on our personal freedoms. pic.twitter.com/weTbz4FKyH

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 6, 2021