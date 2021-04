Hombre murió en concurso de comer tacos en Fresno; su hijo demanda a organizadores del evento

Un hombre de 41 años murió en 2019 durante un concurso de comer tacos en un partido del equipo de béisbol de la ciudad de Fresno y ahora su hijo está demandando al club.

El 13 de agosto de 2019, Dana Hutchings murió al ahogarse en el concurso organizado con aficionados que consistía en comer la mayor cantidad posible de tacos en determinado lapso. Él iba ganando el concurso cuando se atragantó.

La demanda alega que los Fresno Grizzlies -un equipo profesional que es sucursal de los Colorado Rockies- hizo el concurso sin saber cómo actuar en casos de emergencia y que los organizadores no indicaron de manera clara los riesgos al participar en el concurso amateur. Algunos reportes indican que Hutchings habría sido atendido por un infarto.

