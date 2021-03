Autoridades y comunidad de Fresno se unen para arropar a familia del vendedor ambulante asesinado

La Policía de Fresno continúa investigando el motivo del asesinato de un vendedor ambulante mexicano ocurrido esta semana. El presunto autor del crimen se encuentra detenido.

El jueves en una conferencia de prensa se identificó al sospechoso del asesinato como Demarcus Vega, de 18 años, quien podría estar vinculado con pandillas. Se cree que hay una segunda persona relacionada con el asesinato.

“El Departamento de Policía de Fresno no tolerará este tipo de violencia en la comunidad y el mensaje para cualquiera que esté pensando en asaltar y asesinar a una persona inocente como el señor Pérez, es que te vamos a encontrar y te vamos a encerrar”, dijo Paco Balderrama, jefe de Policía en la conferencia de prensa.

18-year-old suspect Demarcus Vega was arrested earlier today and charged with the murder of 45-year-old Lorenzo Perez. @FresnoPolice Chief Paco Balderrama notifying the street vendor's family of the arrest that he spoke about during today’s press conference. pic.twitter.com/xPKSfGR9Cs

— KMJNOW (@KMJNOW) March 26, 2021