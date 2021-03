Arrestan a joven de 18 años por el asesinato de vendedor ambulante latino en Fresno

El Departamento de Policía de Fresno anunció este jueves la detención de un hombre de 18 años en conexión con el asesinato de Lorenzo Pérez, un vendedor ambulante latino.

La Policía de Fresno no publicó más información sobre el caso ni el nombre del detenido y que el jefe del departamento, Paco Balderrama, daría una conferencia de prensa a las 5:00 de la tarde del jueves. Balderrama dará ahí más información sobre lo ocurrido.

Pérez recibió un disparo en la cabeza el pasado domingo a plena luz del día. Las autoridades dicen que el sospechoso se hizo pasar por cliente e incluso estuvo hablando con su víctima antes de apretar el gatillo.

Isai Pérez, uno de los cuatro hijos de la víctima, dijo que él y otros familiares habían quedado con su padre en un parque cercano, pero que llegaron tarde. Horas después se enteraron de su padre. Comparte también en que el trabajo de su padre a veces se volvía peligroso porque algunos clientes querían pagarle menos o directamente no pagar.

Lorenzo Pérez era una persona trabajadora a la que le gustaba su trabajo, según dijo su hijo Isai. Una prima de Pérez también la mentó su muerte y dijo que había llegado a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Jessica Harrington, reportera de ABC30, compartió en Twitter el memorial instalado en la calle por la muerte de Lorenzo y que clama el fin de la violencia.

Isai, the son of Lorenzo Perez did not want to go on camera. He does want the community to know that his family is thankful for the support. He said the money will help support his family. The same reason his dad was working, to support his family. @ABC30 https://t.co/6UesfEzpHb

— Jessica Harrington (@JessicaABC30) March 25, 2021