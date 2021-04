EE.UU. despliega un equipo de USAID para brindar ayuda humanitaria en el Triángulo Norte

WASHINGTON – El gobierno de Joe Biden desplegará un equipo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para atender “necesidades humanitarias urgentes” en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El grupo, conocido como Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres o DART, está compuesto por expertos en desastres, enfocados en ampliar la asistencia alimentaria de emergencia, así como otros programas humanitarios, según un comunicado.

Definido como “equipo de élite” por la USAID, este grupo “evaluará las necesidades humanitarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis”.

Con este despliegue, la Agencia lidera la “respuesta humanitaria” del gobierno de Estados Unidos en el Triángulo Norte que coincide con un aumento en las llegadas de migrantes desde Centroamérica a la frontera estadounidense.

La vicepresidenta Kamala Harris celebró en un comunicado la activación del equipo DART en el Triángulo Norte. “El despliegue de un equipo de DART proporcionará la asistencia humanitaria necesaria, ayudando a las personas de la región donde se encuentran”, indicó la vicepresidenta.

The Vice President welcomes today’s announcement by USAID that it will activate a Disaster Assistance Response Team (DART) to respond to the urgent humanitarian needs in the Northern Triangle countries of El Salvador, Guatemala and Honduras. 1/3

— Symone D. Sanders (@SymoneSanders46) April 6, 2021