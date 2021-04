Demi Lovato presume su figura frente al espejo, usando un ajustado traje de baño negro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace poco más de un mes Demi Lovato mostró a sus más de cien millones de seguidores en Instagram que había perdido peso accidentalmente, gracias a que ya no estaba obsesionada con la dieta y el ejercicio. Esto hizo que comenzara a publicar fotos y videos en los que posa frente al espejo, usando sensuales atuendos.

Ahora, la ex estrella de Disney apareció en un clip (grabado por ella misma) luciendo su figura en un ajustado traje de baño negro de corte alto, escribiendo tan sólo la fecha en el que lo publicó.

Demi ha estado ocupada en las últimas semanas debido a la promoción de su documental “Dancing with the devil”, que está disponible en YouTube, además de que acaba de lanzar su esperado séptimo álbum, Dancing with the devil–The art of starting over.

