El árbitro que pidió autógrafos a Haaland los donará con fines benéficos

El árbitro sorprendió a todos cuando fue filmado pidiéndole al delantero que firmara las tarjetas de camino al vestuario después del partido de la Liga de Campeones entre Manchester City y Borussia Dortmund.

Shocking scenes from the Etihad with the Romanian ref asking #Haaland for an autograph… where did #mafiauefa get these ones #MCIBVB pic.twitter.com/w4dPgK4xyf

— Adlan70 (@Adlan70) April 6, 2021