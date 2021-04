“Váyanse”: Enrique Guzmán explota en contra la prensa que lo esperaba en su casa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Frida Sofía acaparó los titulares por la reciente denuncia pública en contra de su abuelo, quien presuntamente tocó sus partes íntimas cuando tenía 5 años. Tras los señalamientos, Enrique Guzmán enfrentó el escándalo a través del programa ‘Ventaneando’, en donde aseguró, entre lágrimas, nunca ha tocado a su nieta.

Este jueves, 8 de abril, el padre de Alejandra Guzmán enfrentó el escándalo y durante una entrevista con Pati Chapoy negó rotundamente las acusaciones de su nieta, asegurando que en nunca en su vida la ha tocado.

“En mi vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera. No he podido más que ver su cara y verla crecer, y es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano ni le he dado un beso en el cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, por los que me faltan, no he podido hacerlo, no soy capaz y no tengo manos para tocar a una niña con esa intensión”, dijo entre lágrimas.

Sin embargo, tras su aparición en la emisión de TV Azteca, el cantante ya era esperado en su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México por más de 20 medios de comunicación, quienes intentaron obtener nuevas reacciones acerca del escándalo que inició su nieta.

En medio de una batalla por obtener una respuesta, algunos medios ingresaron hasta la cochera del domicilio, por lo que el cantante bajó del automóvil en el que era transportado para correr a los reporteros.

“Ya dije lo que tenía que decir, n tengo que decirles nada más. ¡No tengo nada que decir!¡Váyanse por favor!“, gritó visiblemente molesto.

Así lo compartió el programa ‘De Primera Mano’, en donde se ve la reacción que tuvo el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” durante el encuentro con los medios de comunicación.