‘Wanchope’ estuvo muy cerca de concretar con un equipo de la Liga MX

Durante la presentación de ‘Wanchope’ Ábila con el equipo de Minnesota United de la Major League Soccer, el delantero argentino emitió algunas interesantes declaraciones sobre su estatus antes de la llegada a Estados Unidos. Incluso, Ábila confesó que hubo acercamientos por parte de las Águilas del América y Cruz Azul.

Ramón Ábila no salió de la mejor forma de Boca Juniors. De hecho, fue criticada su desvinculación con el club Xeneixe y el principal señalado es Juan Román Riquelme, actual dirigente del club. Era evidente que el futbolista no quería salir de la institución y no era “su intención salir de Boca”.

No obstante, las razones, según el futbolista, se desvelarán más adelante. “Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz, no hay apuro en eso”, comentó el cordobés.

Las razones por la cual Ábila se marchó del club argentino se desconocen con exactitud. El futuro del ariete, luego de Boca, era totalmente incierto e incluso tuvo la oportunidad de ir a la Liga MX.

“De Cruz Azul se comunicaron con mi representante, pero donde más oportunidades tuve y no se pudo llegar fue a América. Pero fue una cuenta pendiente y por distintas circunstancias no llegamos a un buen final”, confesó el delantero ex Boca.

“Me gusta jugar al fútbol. Donde vea qué hay interés verdadero, ahí estaré”, enfatizó el futbolista que confesó que, una vez llegó la posibilidad de ir al fútbol de la MLS, se “puso firme y no lo dudó ni un segundo”.