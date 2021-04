Cuatro ballenas grises aparecen muertas en el área de San Francisco y los expertos se preocupan

Cuatro ballenas grises han aparecido muertas en las costas del área de San Francisco en un lapso de ocho días, una situación que ha inquietado y preocupado a los expertos en la materia.

El más reciente cadáver de ballena gris apareció el jueves. El cetáceo femenino de 41 pies de largo fue encontrado cerca de la playa Muir y se ha determinado que la causa de su muerte fue una colisión con barco.

BREAKING NEWS: Ship strike kills gray whale in San Francisco Bay Area. Three others dead in eight days, cause of death pending investigation by our experts, confirms ongoing challenges faced by this hard-hit species. Read the full press release now at https://t.co/5QS5EQU4wI. pic.twitter.com/5ZxHPahQlY

— The Marine Mammal Center (@TMMC) April 9, 2021