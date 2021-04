Presentan en Las Vegas el nuevo túnel del millonario Elon Musk y ya hablan de expandirlo por debajo de la ciudad

El interés por los túneles del magnate Elon Musk, dueño de Tesla, ha alcanzado un nuevo nivel en la “Ciudad del Pecado”, tras la presentación del circuito de caminos construido por debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas.

La obra a 43 pies de profundidad en realidad consiste de varios túneles y permite el flujo de autos a tres distintas estaciones del centro de convenciones. El plan es que el túnel se pueda expandir a los principales sitios de interés de Las Vegas para abatir el tránsito vehicular.

El túnel es operado por una empresa llamada The Boring Company, propiedad de Elon Musk, el tercer hombre más rico del mundo en este momento según Forbes. El circuito tiene la apariencia de un parque de diversiones combinado con discoteca.

Footage of what it looks like when a @Tesla is traveling through the @boringcompany’s Convention Center Loop. #vegas #boringcompany pic.twitter.com/ph1DJoTYBi

— Mick Akers (@mickakers) April 9, 2021