Tres niños menores de 5 años son encontrados sin vida y apuñalados en residencia de Reseda, en Los Ángeles

Tres niños tal vez menores de 5 años fueron encontrados muertos y apuñalados la mañana del sábado en una residencia de Reseda, en el área de Los Ángeles, dijo la Policía. Inicialmente se dijo que los niños podían ser menores de 3 años.

Un vocero del LAPD le dijo al canal local ABC7 que la abuela de los tres niños encontró los cadáveres alrededor de las 9:30 am en la casa ubicada en la cuadra 8000 de Reseda Blvd. No hay ningún sospechoso bajo custodia de la Policía.

Los oficiales respondieron a una llamada radial relacionada con una posible muerte en el apartamento, pero al llegar encontraron a las tres víctimas en la escena. Reseda es encuentra en el Valle de San Fernando, en el noroeste de Los Ángeles.

El LAPD pide la ayuda del público para localizar a una persona de interés en el caso. Se trata de Liliana Carrillo, de 30 años de edad.

The cause of death has yet to be determined, as well as a motive. At this time we are asking for the public's help in locating a person of interest in this case, a female Hispanic 30 years old named Liliana Carrillo. pic.twitter.com/cbwPSuldvh

