Hispana arrestada por muerte de sus tres hijos estaba en litigios por la custodia de los menores

La mujer arrestada como sospechosa de la muerte de sus tres hijos en su apartamento del barrio angelino de Reseda estaba en medio de litigios con el papá de los menores por la custodia de estos, según Los Angeles Times.

Liliana Carrillo, de 30 años, fue arrestada el sábado en el condado de Tulare, horas después de que la abuela de los niños informara de que se había encontrado sus cuerpos sin vida. En su huida, Carrillo provocó una larga persecución al volante de una camioneta que presuntamente robó en Bakersfield, según las autoridades.

UPDATE:

Liliana Carrillo has been taken into custody in the Ponderosa area of Tulare County. https://t.co/AhMdgVTG9d

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021