Hombre mata a su esposa y se atrinchera en su casa. Horas después lo encuentran muerto

La policía encontró este sábado por la noche en Riverside, California, a un hombre muerto dentro de una casa móvil en la que se había atrincherado. Los agentes lo buscaban como sospechoso de haber matado a su mujer.

Ryan Railsback, oficial de la policía de Riverside dijo que el incidente había comenzado alrededor de las 4:10 pm en el parque de casas móviles King Arthur Estates, que se encuentra en a cuadra 100 de Sir Bedivere Drive.

“A principios de esta tarde, alrededor de las 4:10 p.m., los agentes respondieron a la cuadra 100 de Sir Bevidere Dr. tras recibir informes de un tiroteo por violencia doméstica en el que una mujer fue alcanzada por disparos“, escribió el Departamento de Policía de la ciudad en Twitter. La mujer murió en el hospital al que fue trasladada a causa de las heridas.

UPDATE TO POLICE ACTIVITY – KING ARTHUR MOBILE HOME PARK

Earlier this afternoon around 4:10 p.m., officers responded to the 100 block of Sir Bevidere Dr. for reports of a domestic violence shooting where a woman was struck by gunfire. https://t.co/Fd8fQkr5ca

— City of Riverside Police Department (@RiversidePolice) April 11, 2021