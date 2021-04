Ana Patricia Gámez anuncia que deja ‘Enamorándonos’ y la televisión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

De manera sorpresiva y no esperada, esta noche del lunes, Ana Patricia Gámez anunció, al final del reality de UniMas, que deja ‘Enamorándonos’, Univision y la televisión.

Sí, a dos años de haber comenzado este nuevo ciclo en su carrera, y en pleno éxito del show que conduce junto a Rafael Araneda, la querida Anita tomó una decisión que, además, aseguró que no sabe si será corta o larga. ¿El motivo? Sus hijos Giulietta y Gael.

Minutos antes que terminara el show, Araneda pidió un momento para anunciar que su compañera daría una noticia que llenaría de felicidad a dos personas, los hijos de Anita y le dio el pase a una mujer que no titubeó ni un momento en lo que diría y que te contamos a continuación:

“Después de 10 años de trabajar en televisión, después de que el público me dio la oportunidad en ‘Nuestra Belleza Latina’, he tenido muchas bendiciones en mi vida, grandes experiencias, no he dejado de trabajar, he sido afortunada por eso, porque he pertenecido a un programa de transmisión diaria desde entonces”, comenzó diciendo.

“En su momento ‘Despierta América’, ahora por dos años ‘Enamorándonos’. Me han visto en mis diferentes etapas en una no tan buenas, en difíciles, felices, me han visto crecer como profesional, como madre, como esposa, como hija. He compartido diferentes momentos con ustedes, con el público, que me ha dado todo su cariño desde aquel 23 de mayo del 2010 que yo me coroné.

He trabajado para Univision, para diferentes programas, pero ha llegado el momento de una decisión a la vez difícil como profesional, pero quienes son madres entienden lo difícil que es dejar a veces a sus hijos en momento en que tenemos que salir a trabajar. Como hija también, cuando me despedí de mi padre y ya no lo volví a ver, entendí aún más la importancia que tenía vivir con esas personas esos momentos especiales…

Como dice Rafa mis hijos ahorita tienen casi 6 y casi 3, y como madre he decidido hacer una pausa en mi carrera profesional para dedicarme a ser madre 24/7, porque la niñez de mis hijos va a avanzar, van a crecer, y yo quiero estar esos momentos con ellos, esos momentos cuando los recojo de las escuela, cuando los quiero llevar al parque o cuando los quiero acostar a dormir mientras les cuento un cuento o les digo una oración”, seguía relatando Anita sin derramar una sola lágrima, aunque se le notaba en la voz la emoción.

Para finaliza, dio más detalles, sin darlos, de cómo será de ahora en más su futuro:

“Esto no es ‘un adiós’, quizás un ‘hasta pronto’, no se si cercano o lejano, por ahora el ciclo se cierra en junio, cuando termine esta temporada de ‘Enamorándonos’, para una nueva temporada Rafa pueda continuar con una nueva compañera, con lo cual le pido que lo apoyen de la manera que yo he crecido en todo este tiempo, porque la Ana Patricia que salió de ‘Despierta América’ no es la misma que está parada aquí…

Esta decisión la hago creyendo que es la mejor decisión para mis hijos, para mi familia y para mí. Gracias por el cariño, por el apoyo y aquí seguimos y aquí sigo contigo mi querido Rafa que yo se que y me duele, porque como lo mencionaba he tenido al mejor compañero de todos, nuestra amistad va a seguir porque eres un gran compañero”, concluyó.

La semana pasada Ana Patricia fue reemplazada por Migbelis Castellanos en la conducción porque había decidido tomarse un día, sin duda era la primera señal de esta decisión valiente que sorprende a todos: bajarse de un éxito, de un gran momento en su profesión para dedicarse a su familia.

MIRA AQUÍ CÓMO ANA PATRICIA ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA TV: