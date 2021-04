Conor McGregor cancela combate contra Dustin Poirier

La estrella de la UFC, Conor McGregor, se sintió tan insultado por la acusación de Dustin Poirier que ya no quiere participar en la pelea de trilogía que estaba pautada para la UFC264.

Previo a la pelea Conor había ofrecido donar medio millón de dólares a su fundación, The Good Figth Foundation, pero ese aporte económico jamás sucedió.

Luego de varios meses, los reclamos hacia el irlandés no se hicieron esperar, y acabaron en McGegor amagando con cancelar la pelea.

100% never a debt. You offered, we accepted, and like I said your Team never responded to our emails regarding the process of where funds would be put to work! July 10th you will taste defeat yet Again https://t.co/k3Cu9DG1Me

Luego de asegurar que su buen gesto era una “donación, no una deuda”, McGregor ha dado por cancelado su tercer episodio con Poirier, asegurando que ahora va a pelear con “alguien más”.

“Hemos estado esperando los planes para el dinero que nunca llegó. Lo hago con todas mis donaciones para saber dónde va punto por punto. Tomaste la pelea antes que ir por el cinturón, demuestra que tengo razón”, aseguró Conor.

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021