Cultivos de marihuana en el garage habrían provocado explosión en Glen Valley que dejó dos heridos

La explosión en Glen Valley que envió este domingo por la noche a dos personas al hospital se podría haber producido por un cultivo de marihuana que había en garaje de la vivienda, según informaron este lunes las autoridades. Los investigadores no encontraron evidencia de fuga de gas.

Tampoco hubo señales de que fuera causado por un laboratorio de extracción de THC, pero había evidencia de que se cultivaba en el garaje. Eso es precisamente lo que se está investigando, tal y como tuiteó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

#LAFD & #LAPD preliminary examination determined the explosion was not caused from a gas leak or a THC extraction lab. The inspection did find evidence of marijuana being grown in the garage area and that is part of the active investigation.

— 🅔🅡🅘🅚 🅢🅒🅞🅣🅣 (@PIOErikScott) April 12, 2021