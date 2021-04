Dr. Pepper lanza tres sabores de refresco sin azúcar

Dr. Pepper se suma a la ola de empresas que buscan brindar opciones más saludables para sus consumidores con sus nuevas Dr. Pepper Zero Sugar en tres sabores: original, cereza y crema.

“El Zero que estabas esperando… finalmente está aquí”, dijo la compañía en un tuit.

The Zero you've been waiting for… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is finally here. New Dr Pepper Zero Sugar. pic.twitter.com/c2WihT7i73

Esta nueva bebida ya está a la venta en varias minoristas nacionales incluyendo Amazon y Walmart. A través de las redes sociales han expresado su opción y al parecer… ¡les encanta!

A finales del año pasado Dr. Pepper enfrentó escasez “sabemos que es más difícil encontrar Dr. Pepper en estos días. Estamos trabajando en ello ¡esperen!”, escribió en un tuit la compañía.

“Nota: Esto se aplica a todos los sabores de Dr Pepper, incluida nuestra última incorporación permanente a la familia, Dr Pepper & Cream Soda”.

We know it’s harder to find Dr Pepper these days. We’re working on it – hang tight!

Note: This applies to all flavors of Dr Pepper – including our newest permanent addition to the family, Dr Pepper & Cream Soda. pic.twitter.com/Kf0UedMuiw

