Se desató un incendio “sospechoso” en un Walmart de Texas; videos circulan en las redes sociales

TEXAS – Un incendio se desató en el interior de una tienda Walmart en la zona de Denton, Texas, causando que los clientes en el interior corrieran a las salidas de manera desesperada.

Oficiales con el Departamento de Bomberos de Denton investigan el incendio.

Según los investigadores, los hechos se registraron en las cercanías de S. Loop 288 y Spencer Road.

Bomberos dijeron que el incendio se ha catalogado por ahora como “sospechoso” y que la gerencia de la tienda reporta millones de dólares en pérdidas.

Tell me why the Denton Walmart had an actual aisle on fire ✋😐 pic.twitter.com/u52XvYMd50

— nova (@ughitsnova) April 12, 2021