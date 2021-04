Beisbolista asiático sufrió insultos racistas por error cometido

El jugador de los Indios de Cleveland, Yu Chang, recibió insultos racistas después de cometer un error en la derrota de su equipo vs. Las Medias Blancas de Chicago.

Chang, quien es taiwanés, publicó en su Twitter una captura de pantalla en la que destacó los insultos que recibió tras el error cometido. En los comentarios se reflejan insultos que promueven el odio en contra de las personas asiáticas, incluso los usuarios utilizaron el virus del COVID-19 para denigrar al pelotero.

También hubo un comentario que le decía a Chang que debía arreglarse los ojos para poder lanzar bien la pelota. Evidentemente mensajes racistas que señalan su raza.

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt

