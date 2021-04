Continúan protestas por muerte de Daunte Wright en Minneapolis; manifestantes desafían toque de queda

Manifestantes que exigen justicia por la muerte del joven afroamericano Daunte Wright, a manos de policías en Minneapolis, desafiaron el toque de queda impuesto por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Después de los disturbios ocurridos la noche del domingo, previamente el gobernador anunció que el toque de queda comenzaría a aplicarse este lunes a partir de las 19:00 horas tiempo local.

“No permitiremos que nadie se aproveche de la tragedia de la muerte de Daunte Wright. Al ayudar a distinguir a los manifestantes pacíficos de aquellos que desean perpetuar la violencia, esta noche habrá un toque de queda en el área metropolitana a partir de las 7 pm. Este es un paso preventivo para mantener seguras nuestras ciudades”, señaló Tim Walz a través de su cuenta de Twitter.

We will not allow anyone to exploit the tragedy of Daunte Wright’s death.

By helping distinguish peaceful protestors from those who wish to perpetuate violence, a Metro-area curfew will be in place tonight beginning at 7pm. This is a preventative step to keep our cities safe. pic.twitter.com/Ixb2Qh5TIp

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) April 13, 2021