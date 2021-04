Daunte Wright, un joven negro de 20 años, muere a manos de policía y desata protestas en Minneapolis

Decenas de personas se manifestaron la noche de este domingo en Brooklyn Center, un barrio de la ciudad de Minneapolis, tras darse a conocerse la muerte de Daunte Wright, un joven conductor de raza negra de 20 años de edad, a manos de un policía, informaron medios locales.

La protesta que inició de forma pacífica pero fue subiendo de tono hasta llegar a los disturbios. La policía en el lugar pidió a los manifestantes que se dispersaran, sin embargo al no hacerlo, procedieron a tratar de disolver la manifestación.

De acuerdo con reportes de medios en Minnesota, los policías utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para intentar dispersar la manifestación mientras que se escuchaban fuertes explosiones y columnas de humo alrededor de la sede del Departamento de Policía de Brooklyn Center, lugar donde se concentraron las numerosas personas.

La policía también ordenó el toque de queda desde las 11 de la noche de este domingo hasta las 6 de la mañana de este lunes 12 de abril.

El gobernador del estado de Minesota, Tim Walz, dijo en su cuenta de Twitter que seguía de cerca “la situación en Brooklyn Center” y que “lamenta la pérdida de la vida de otro hombre negro a manos de la policía”.

I am closely monitoring the situation in Brooklyn Center. Gwen and I are praying for Daunte Wright’s family as our state mourns another life of a Black man taken by law enforcement.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) April 12, 2021