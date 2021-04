Del basquet a la NFL: latino Sammis Reyes es el nuevo jugador del Washington Football Team

Se suponía que el tiro de Reyes a la NFL vendría a través del Programa International Player Pathway , cuyo objetivo es brindar a los atletas la oportunidad de competir a nivel profesional. Reyes, junto con otros 10, pasaron las últimas 10 semanas entrenando en IMG Academy en Florida y luego entrenaron frente a los cazatalentos en el Pro Day de la Universidad de Florida el 31 de marzo.

For those that didn't get to see TE Sammis Reyes from Chile yesterday on @nflnetwork at @GatorsFB

Pro Day. A top prospect in #NFL International Player Pathway (IPP) pipeline #NFLDraft @SammisReyes @NFLEspanol

OFFICIAL numbers:

HT:6053

WT: 260

VJ: 40”

BJ: 10’5”

Reps: 31

40: 4.65 pic.twitter.com/09AHSwlSvn

— Scott Pioli (@scottpioli51) April 1, 2021