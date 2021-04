Llaman a no entrar en pánico por pausa en aplicación de vacunas J&J

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cielo Fernández, una joven de 23 años que apenas la semana pasada se puso la vacuna Johnson & Johnson, dijo que no le preocupa la suspensión en el uso de dicha inmunización contra COVID-19, porque considera que los reportes de coágulos no son suficiente evidencia cómo para alarmarse.

“Al principio no quería ponérmela porque pensé que no era la vacuna más efectiva y prefería una de dos dosis como la Moderna o Pfizer, pero después me sentí muy afortunada de haberme vacunado sin importar cuál tipo era; y sobre todo porque la Johnson & Johnson era una sola dosis y no tenía que preocuparme más por volver”.

Fernández considera que la pausa en la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson no le quita el sueño ni la hace arrepentirse de habérsela puesto. “A 4 días de vacunarme, no he tenido ninguna molestia, solo me queda un poco dolorida el área del brazo donde me inyectaron”.

Como medida de precaución y siguiendo la recomendación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el condado de Los Ángeles suspendió el uso de la vacuna Johnson & Johnson, después de recibir informes de que 6 mujeres, entre las edades de 18 y 48 años, desarrollaron coágulos de sangre entre 6 y 13 días después de recibir la vacuna.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, dio a conocer en un comunicado que la suspensión en la administración de esta vacuna durará hasta que la FDA y el CDC completen una revisión, lo cual tomará varios días.

Mientras tanto, los proveedores de vacunas del condado de Los Ángeles se comunicarán con las personas que tenían citas para vacunarse con Johnson & Johnson con el fin de reprogramarlas para sustituirlas por las vacunas Pfizer o Moderna.

“Estas reacciones son extremadamente raras, ya que hasta la fecha casi 7 millones de personas han recibido la vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos”, informó el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Sin embargo, pidieron a las personas que recibieron la vacuna en las últimas 3 semanas, estar atentas a cualquier síntoma como coágulos, dolores de cabeza intensos, dolor abdominal o en las piernas y dificultad para respirar.

“Si eso sucede comuníquese con su proveedor médico. Las personas que no cuentan con servicio de salud pueden llamar a la línea 2-1-1 para conectarlos con un médico”.

El gobernador Gavin Newsom quien junto con altos funcionarios de salud del estado, se puso la vacuna Johnson & Johnson el 1 de abril en la Crenshaw Plaza de Los Ángeles, dijo en una conferencia de prensa en el condado de Butte, al norte de California, que de 6.8 millones de dosis aplicadas de esta vacuna en el país, solo hay 6 casos reportados con condiciones severas, uno por casi un millón.

“Tenemos que poner esto en perspectiva. Me aplicaron la vacuna J&J y no tuve en absoluto ninguna reacción. Es más, alguien me preguntó al día siguiente en qué brazo me la habían puesto y honestamente no me acordé, y traté de presionar para ver si sentía un moretón, pero nada”.

Reiteró que van a seguir las recomendaciones de la CDC y FDA en relación con la vacuna J&J y a continuar con la aplicación de las vacunas Moderna y Pfizer para no desviarse del compromiso de ampliar la elegibilidad para los mayores de 16 años a partir del 15 de abril en California. “La vacuna J&J ha sido extraordinariamente efectiva”, consideró Newsom.

En las redes sociales, el gobernador dijo que la pausa en la aplicación de la vacuna J&J no afectará los planes para reabrir la economía de California a mediados de junio.

De los 15 millones de californianos que han sido vacunados total o parcialmente, 900,000 han recibido la vacuna de J&J. Esta vacuna representa el 4% del abasto actual de vacunas de las que dispone el estado.

Francisco Moreno, director del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), pidió no alarmarse y seguir vacunándose contra COVID. “Cualquier vacuna puede provocar reacciones adversas, pero no es definitivo que la Johnson & Johnson se suspenda de manera permanente y que no sea segura”.

Llamó a no dejarnos llevar por comentarios o reportes negativos que se pudieran propalar en la comunidad latina. “Se trata de nuestra salud y de no dejarnos morir por COVID-19”.