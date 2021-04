Brandon Schneider será el presidente de los Warriors

Este martes los Golden State Warriors anunciaron que Brandon Schneider, de 41 años, reemplazará al integrante del Salón de la Fama, Rick Welts, en la presidencia del equipo.

Al parecer Welts pasará a ser asesor dentro de la organización de los Warriors, y eso motivó el cambio en la gerencia del club.

“Es un trabajo de ensueño para mí”, dijo Schneider durante una videoconferencia con diferentes periodistas y medios de comunicación.

The Golden State Warriors have named Brandon Schneider President and Chief Operating Officer.

Brandon, who is in his 19th season with the Warriors, will replace Rick Welts, who announced last week he will step down from his current position at the end of the 2020-21 season.

