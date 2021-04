Estudiantes demandan acción contra las armas de fuego

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde muy pequeñito Marco Vargas veía la violencia dentro y fuera de su hogar; incluso, llegó a pensar que el haber nacido en ese ambiente, ese tipo de actitudes y acciones era algo normal. El joven que ahora tiene 21 años creció en un vecindario de bajos recursos en el sur centro de Los Ángeles.

Vargas contó que su padre, quien era el principal proveedor de la familia, maltrataba a su madre enfrente de él y sus dos hermanos. Poco después compró un arma de fuego de forma ilegal y empezó a amenazar a la madre de Vargas con matarla.

“Era una situación muy difícil porque mi mamá no se podía ir porque no tenía dinero y no trabajaba. Tenía tres hijos y estaba en un país que no conocía”, aseveró el joven.

En la calle no era muy diferente. Casi a diario se escuchaban los tiroteos que, hasta cierto punto ya eran confundidos con fuegos pirotécnicos.

Vargas se volvió insensible a la violencia de armas de fuego y a diario esquivaba la muerte dentro y fuera del hogar.

Se resiste a la violencia

Una situación similar enfrentó Justin Funes quien nació en Estados Unidos pero cuando era apenas un bebé sus padres se lo llevaron a Honduras, país de donde ellos son nativos.

“Allá nos decían que teníamos que aprender a vivir con [la violencia de armas de fuego]”, recordó Fúnez.

Sin embargo, en un afán de escapar de la violencia y la pobreza, la familia de Fúnez emigró a México cuando él tenía 9 años y cuando cumplió los 16 años decidió viajar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Llegó a vivir en casa de una tía en la ciudad de Compton.

Pero Fúnez, quien no conocía Los Ángeles, no esperaba ver que su vida continuaría rodeada de las armas de fuego a las cuales ya se estaba acostumbrando. Hasta hace unos años Compton estaba plagado de pandillas y violencia con armas de fuego. Fue en ese entonces que él entendió que no podía normalizar esa situación.

“Era necesario que los más jóvenes comenzáramos a abogar por un cambio”, dijo Fúnez.

El objetivo de querer terminar con el uso desmesurado de las armas de fuego llevó a Vargas y Fúnez a formar parte de Students Demand Action, una organización nacional que se enfoca en abogar por terminar con el uso de armas de fuego en las comunidades.

La organización indica que el uso de armas de fuego es la principal causa de muerte entre niños y adolescentes. Se estima que cada día unas 100 personas mueren a causa de una bala en Estados Unidos y cientos más son heridas.

No más armas de fuego

Cuando Vargas cursaba la preparatoria se enteró que el padrastro de una amiga le había disparado y la fue a visitar al hospital.

“Era una de las cosas más feas que había visto. No sabíamos si ella se iba a recuperar o no”, dijo Vargas. “La situación que ella enfrentaba no se veía nada bien”.

Por ese tiempo también ocurrió el tiroteo de la preparatoria Stoneman Douglas, en la Florida en el 2018, que dejó 17 muertos y 17 heridos. Fue entonces que Vargas entendió la severidad del mal uso de armas de fuego y reconoció que era un sobreviviente de esta violencia.

Ese mismo año Vargas se graduó de la preparatoria y fue aceptado en Dartmouth College en New Hampshire, una de las mejores universidades de Estados Unidos y considerada Ivy League –un colegio de élite-, donde está por obtener una licenciatura en español.

El estar alejado de su hogar el primer año lo motivó a involucrarse más con Students Demand Action. En el 2019 organizó un programa de verano para enseñarles a jóvenes de comunidades de bajos recursos a abogar en contra del uso de armas de fuego.

“Fue una forma de dar algo de regreso a mi comunidad”, dijo Vargas. “Con el programa les enseñamos a los muchachos acerca de la prevención del uso de armas de fuego”.

Uno de los participantes fue Fúnez, quien para entonces ya entendía que la violencia con armas de fuego no era algo normal y debían hacer algo para terminarla.

“Nunca es muy temprano para comenzar a abogar por la detención de armas de fuego”, dijo Fúnez, quien se graduó de la preparatoria el año pasado y fue aceptado en la Universidad de Chicago donde estudia Ciencias Políticas.

Fúnez se encargó de organizar el segundo programa de verano con los jóvenes en el 2020, y este año está planeando un programa similar en la ciudad de Chicago.

Vargas aseguró que el movimiento para terminar con el uso de armas se volvió personal y desde entonces, no se ha detenido en querer mejorar las comunidades principalmente de color.

“En casa vivíamos con un padre abusivo e irresponsable que portaba un arma de fuego”, dijo Vargas. “Me volví un estudiante líder en el tema porque siento que esto me ayuda a lidiar con el trauma”.

Invitan a involucrarse

Los estudiantes líderes invitan a otros a formar parte del movimiento. Los interesados pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “Student” al 644-33.

Para saber más acerca de Students Demand Action visite: https://studentsdemandaction.org/