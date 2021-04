Patrulla Fronteriza descubre a 20 inmigrantes escondidos en la base de un tráiler

Un grupo de 20 inmigrantes indocumentados fue encontrado por elementos de la Patrulla Fronteriza escondido en la base de un tráiler, debajo de mercancía que era transportada a un lugar no especificado.

Los oficiales lograron encontrar a las personas, entre quienes había dos menores de edad de 10 y 15 años, luego de que un can o K9 del Sector del Río alertara sobre los inmigrantes escondidos.

Una fotografía compartida por las autoridades migratorias muestra a las personas hacinadas en un pequeño espacio, sin posibilidad de poder moverse.

La información fue compartida en Twitter por jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector, Austin Skero.

“Ayer, un K9 del Sector del Río alertó sobre este tráiler en uno de los puntos de revisión”, indica el mensaje.

Los oficiales hicieron una revisión más exhaustiva del vehículo y fue cuando encontraron a las personas entre grandes bloques de madera.

“Con las temperaturas en aumento, los intentos de tráfico de persona como este tienen un alto potencial de terminar en la mortalmente”, dijo el oficial.

Las personas serían procesadas por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero bajo las actuales reglas migratorias los adultos podrían ser deportados y los menores enviados a un centro provisional, luego a la oficina del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Más detenciones

El jefe migratorio reportó que este miércoles se detuvo a un grupo de 121 personas, quienes de inmediato se entregaron a los agentes.

Agregó que ese grupo incrementa a 330% el porcentaje de detenciones en el Sector, lo que contribuirá al récord que ya registra el año fiscal 2021, que registra aumento de inmigrantes desde octubre.

Las recientes cifras del CBP indican un aumento de arribos de extranjeros del 71% en el caso de adultos y de 100% de menores.

Los niños adolescentes han sido procesados para su envío al HHS y la eventual entrega a un patrocinador o familiar, mientras que la mayoría de los adultos fue deportada.

Las autoridades también señalaron que el 29% de las personas detenidas ya habían sido expulsadas de EE.UU., por lo que al reingresas sin autorización estarían cometiendo un delito federal castigado con hasta 20 años de prisión y su eventual deportación.

Skero ha compartido otras formas en que se ha encontrado a inmigrantes que intentan ingresar al país sin autorización, como el uso de equipo de Rayos X.

“Nuestros agentes encontraron este vehículo en un punto de revisión migratoria y resultó sospechoso. La tecnología reveló a una persona atrapada dentro de una caja de herramientas”, dijo el oficial.

Aunque en realidad, agregó, se trató de tres personas “sin posibilidad de escapar” de ese pequeño espacio.