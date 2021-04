Pacquiao y Juan Manuel Márquez, ¿aliados en la política?

De leyenda del boxeo a leyenda del boxeo… Y hoy, de político a político. Manny Pacquiao le envío un sentido mensaje a Juan Manuel Márquez y le pidió unirse a su lucha contra la corrupción. Recordemos que Pacquiao es senador en su país, mientras que ‘Dinamita’ presentó su candidatura con el Partido Verde Ecologista de México con la finalidad de convertirse en diputado.

A través de Twitter, el filipino expresó sus sentimientos: “Juan Manuel, me honra que hayas notado mi trabajo en Filipinas. Vamos a ser socios en nuestra lucha contra la corrupción. Nunca olvides: la política no es un negocio, es un servicio público. Te deseo lo mejor, mi amigo. ¡Vaya con Dios!“.

.@JMMarquezOf I am humbled that you have taken notice of my work in the Philippines. Let us be partners in our fight against corruption. Remember always – politics is not a business, it is public service.

Wish you the best, my friend. Vaya con Diyos!

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) April 15, 2021