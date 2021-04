Borja Voces emocionado por la final de ‘Mira Quién Baila’: “He vencido muchos miedos y ataduras que tenía”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A días de la gala final de la última temporada de ‘Mira Quién Baila All Stars’, este próximo domingo a las 8/7 PM Centro, hablamos en exclusiva con su presentador, Borja Voces, quien no solo nos adelanta algo de lo que veremos, incluido que bailará con su compañera Chiquinquirá Delgado, sino que nos habla de lo agradecido que se siente.

Tal como nos dijo cuando te contamos en primicia que Borja Voces sería el nuevo presentador de ‘Mira Quién Baila All Stars’, estar en el reality de los domingos de Univision fue un sueño cumplido. Y hoy, después de haber transitado la experiencia, nos confiesa que descubrió aún más: “He recibido un montón de mensajes en las redes sociales, apoyándome, dándome mucho cariño, alentándome a seguir mi carrera”.

-Llegó la final de ‘Mira Quién Baila’, ¿Lo puedes creer?

Borja Voces: No lo puedo creer, ha sido una experiencia tan maravillosa, tengo el corazón con muchísimas emociones, se ha pasado volando.

-¿Qué descubriste de ti en esta faceta bien distinta en la conducción?

Borja Voces: Si algo me ha dejado ‘Mira Quién Baila’ es que he sacado de nuevo esa parte televisión que hacía mucho tiempo que no sacaba, o de una manera tan intensa en el entretenimiento, y la verdad es que me ha gustado mucho poder presentar un formato largo de entretenimiento, sobre todo me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, y en esta gala final también sé que me voy a divertir mucho, lo voy a dejar todo… Llevamos mucha sorpresas, hay mucha emoción, va a ser la guinda del pastel.

-No faltaron las noticias: un juez con COVID-19, y un participante que perdió a su mamá en medio de la competencia. ¿Cómo fue lidiar y transformar eso que roza uno el peligro, y en otro el dolor, en seguir entreteniendo?

Borja Voces: Las cosas pasan y tenemos que incorporarla, esa maravillosa frase que lo define todo que es, ‘el show debe continuar’… La producción y el compromiso de las personas que fueron noticia, por esas dos razones, eso marcó muchísimo el que pudiéramos seguir, porque ellos mismos querían seguir. En el caso de Casper gracias a Dios no tuvo grandes síntomas como para poder hacer su trabajo y juzgar desde la casa, con la cual ahí el equipo estuvo muy rápido, enseguida comenzamos a pensar y decidieron poner esa pantalla, y Casper siguió siendo tan brillante como siempre en sus valoraciones.

El caso del Chef Yisus, ya por supuesto le tenía muchísimo cariño y muchísimo respeto como compañero y como amigo, pero me demostró que con su compromiso, con su entrega, con su pasión, con su determinación, que es un tipo maravilloso, y de verdad que nosotros, como parte de la producción, le estamos súper agradecidos, porque el que Chef Yisus, uno de los grandes favoritos, ya lo estamos viendo en esta trayectoria, finalista, tuviera ese compromiso con la producción nos inyectó a todos un compromiso más porque ahí lo vimos, él acababa de perder a su madre, y llegó a la pista e hizo un trabajo espectacular, impecable… He aprendido mucho de la humildad y del compañerismo.

-Esta temporada trajo un poco de controversia, algunos reclamaban que faltaban talentos un poco más famosos, y otros que el nivel de baile había bajado mucho a lo que venían acostumbrados. ¿Qué es lo que piensas tú?

Borja Voces: Para el nivel de baile, lo que digo es que tienen que ver el final… Sí es cierto, y vamos a ser sinceros, que obviamente nosotros somos presentadores, nos somos artistas, en otras ediciones hemos tenido cantantes, o hemos tenido personas que quizás tenían un poquito más de formación, hablo incluso de formación a nivel profesional. Ahora yo les quiero hacer la pregunta a esas personas que opinan eso, si han seguido todas las competencias, yo que también he seguido todas las competencias de ‘Mira Quién Baila’, no he visto tanta evolución en algunos concursantes en ninguna edición, y me voy a referir a los 4 finalistas: Bronca, Yisus, Roberto y Aleyda.

Aleyda sí creo que empezó siendo muy buena y ha acabado siendo mejor, pero como que no ha habido mucho la evolución, pero me quiero destacar en Roberto o en Yisus, yo jamás me hubiera imaginado, de ver del primer baile de Yisus o el primer baile de Roberto, a los bailes de la semi final… Y estoy convencido que de la final, ya he podido ver algunos ensayos, y la verdad que son brutales. Ellos tienen una evolución que yo creo que eso también le imprime un poquito de emoción y de sorpresa al público.

Con respecto a lo primero, ahí ya obviamente para gustos los colores, yo creo que eso ya se sabía desde un principio cuando se dijo quien iba a participar. Nosotros somos, y me incluyo porque podía haber sido perfectamente uno de los participantes por mi trabajo en Univisión, somos los conocidos, somos todos ya concursantes de Univisión, sabía que era un show hecho por la familia de Univisión para las familias hispanas, no podíamos tocar quizás mercado de afuera.

-Recién hablabas de evolución en general, también ha habido una evolución en ti desde ese primer show, que quizás saliste un poco más viendo que se trataba, a después hacer de ‘Mira Quién Baila’ tu casa, ¿lo sentiste así?

Borja Voces: En la primera gala estaba muy nervioso, para mí era la primera vez. Sí he tenido ya mi experiencia, llevo 6 años trabajando en Univisión, y tengo la gran suerte y la gran dicha de tener este noticiero maravilloso, ‘Edición Digital’, ‘Primer Impacto’, he conducido ‘Primer Impacto’, he incluso conducido una gran premiación como ‘Premios Juventud’, las alfombras… Reconozco que en la primera estaba un poquito como apretado, claro también tenía nervios, primera vez, los jefes, mucha responsabilidad, el quedar bien, era algo que yo siempre había soñado. Los zapatos eran grandes, los que había dejado mi compañero, un profesional de la comunicación que llevaba 9 años haciendo esto y claro me pusieron a mi ahí y yo dije: “Ay Dios mío, por favor que salga bien”… En el fondo aprendes que el público eso lo perdona siempre… Había mucha responsabilidad y mucha autocrítica por mi parte, por no caer pesado, por tampoco decepcionar al público que me sigue todos los días en las noticias, tenía ahí como un arroz con mango en mi cabeza y que al final dije: “Borja libérate de todas las ataduras, de todas las presiones, sal a pasártelo bien y diviértete y disfrútalo, porque quien sabe si va a pasar de nuevo, así que me quiten lo bailao”.

-¿Te sientes orgulloso de ti?

Borja Voces: Sí siento que he vencido muchos miedos, sé que he vencido también muchas ataduras que tenía. He intentado hacer lo mismo que he hecho durante toda mi carrera, que es ser honesto, y ser honesto con el público, siempre ser muy agradecido. Yo sé que cuando llegue ya el final, que digamos quién es el ganador o la ganadora, y pueda despedirme de la audiencia va ser un momento muy especial… He recibido un montón de mensajes en las redes sociales, apoyándome, dándome mucho cariño, alentándome a seguir mi carrera, y yo creo que se trata de eso, de seguir creciendo no solamente en la edad o no solamente en el numerito sino también aquí no, y la verdad que a mí ‘Mira Quién Baila’ me ha hecho madurar como profesional y también como persona.

-Nos vamos a adelantar a la final: ¿qué le dices a ese público que te acompañó en esta nueva aventura?

Borja Voces: Pues que espero que se hayan divertido, que espero haber cumplido mi rol de presentador de entretenimiento, que espero que hayan notado todas esas emociones que yo tengo dentro de mí a muy pocos días de la gran final, y que espero que me sigan apoyando en el resto de las cosas, sobre todo con mucha humildad, y muchísima, muchísima gratitud por la oportunidad que la audiencia me da…

Vuelvo al principio de mi carrera, jamás yo habría imaginado haber llegado a un mercado tan apabullante, de cómo suena y de cómo es Estados Unidos, y de haber podido conseguir paso a paso, poquito a poquito con mi trabajo, el ser el presentador de esta edición de ‘Mira Quién Baila’, estoy de verdad de que muy agradecido con el público hispano y es algo que me va a acompañar por el resto de mis días… No sé que me tiene deparado la vida, no sé si ya me quedaré aquí o si quizás tenga que volver en algún punto determinado de mi vida a mi país, pero sé que estoy súper agradecido y que yo todo lo que pueda hacer también por devolverles a ellos todo el cariño lo voy hacer.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A BORJA VOCES EN VIDEO: