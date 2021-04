Guillit Peña expresó su molestia al ser tildado de ‘alcohólico’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El mediocampista Carlos Peña fue entrevistado por ESPN, en donde comentó varios temas sobre su pasado, presente y futuro. No obstante, el futbolista aseguró que quiere erradicar la imagen con la que es asociado en México. Peña considera injusta la imagen de ‘alcohólico’ que se le atribuye.

El futbolista mexicano de 31 años de edad intenta vivir un nuevo aire en el fútbol de El Salvador. Sin embargo, el jugador asegura que está acostumbrado a las críticas de los aficionados y no le toma la mayor importancia, pues considera que si lo hubiese hecho, estaría fuera del fútbol.

Gullit Peña reconoce que le duele ser etiquetado como un simple alcohólico 💥https://t.co/b8yalxwUF8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 15, 2021

“La verdad es que estoy muy bien, he pasado cosas difíciles en lo personal en el sentido de qué hay muchas críticas hacia mi persona y está bien (…) no le tengo miedo ni temor a las críticas, si le tuviera miedo o temor a eso estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del fútbol”, sentenció el futbolista.

El mediocampista del CD Fas explicó que los tildes de los aficionados son realizados sin sustento alguno. El futbolista aseguró que de su parte no encontrarán imágenes comprometedoras ni polémicas con relación a su vida privada.

¡PIDE UN ALTO! ✋🏽😕 El 'Gullit' Peña siente feo porque lo juzgan sin siquiera conocerlo 😪⚽️ Le desagrada que lo llamen 'alcohólico', quiere quitarse esa etiqueta en el tiempo que le resta de carrera 🍻🥴https://t.co/taBOlJybgq — SoyReferee (@SoyReferee) April 16, 2021

“A veces mucha gente crítica, juzga y señala sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado, de mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en YouTube o de todas las imágenes que han salido de mí yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica“, aseguró el exfutbolista Veracruzano.

Además, Carlos reconoció que durante su carrera ha cometido muchos errores, pero que eso no termina de manchar o desprestigiar lo que hace dentro del terreno de juego. Peña asegura que los fanáticos están más interesados de la vida fuera del deporte.

“Como siempre he dicho no soy un robot, soy un ser humano que ha cometido muchos errores como cualquier otra persona, es una realidad (…) siempre sigo para adelante como tú dices tengo mucha espalda para aguantar muchas críticas y no pasa nada es sólo parte de esto, cada persona tiene su personalidad”, concluyó el internacional mexicano.

¿El 'Gullit' Peña retirándose en el León? 😮🦁https://t.co/8jjAy4sxAl — Futbol Picante (@futpicante) April 16, 2021

Gullit Peña ha tenido una larga carrera futbolística. El mexicano ha jugado en 12 clubes a nivel nacional e internacional. Su máximo rendimiento lo consiguió con el Club León FC. Peña confesó que el equipo esmeralda lo lleva en su corazón y expresó abiertamente su deseo de volver a vestir la camiseta de La Fiera.