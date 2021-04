Reportan un campesino muerto y dos heridos en un tiroteo en un viñedo de California

Un trabajador agrícola murió este viernes y dos más se encuentran en estado crítico después de ser víctimas de un tiroteo en un viñedo en el condado de Fresno, reportaron medios locales.

Alrededor de las 7.30 de la mañana hora local tres personas fueron baleadas en un cultivo de uvas en el condado de Fresno, en la zona central de California, donde se concentra una gran cantidad de cultivos, reportó la televisora KFSN, afiliada a la cadena ABC.

BREAKING UPDATE: Three farmworkers were shot multiple times. One man died at the scene, and the two other victims were airlifted to a local hospital. Investigators are still searching for the suspects. https://t.co/XBa3Fnqr2i

— ABC30 Fresno (@ABC30) April 16, 2021