Tiroteo causa múltiples víctimas en instalación de FedEx en Indianapolis

Varias personas recibieron disparos el jueves por la noche en una instalación de FedEx en Indianápolis, dijo la policía.

Los oficiales respondieron a los informes de “lesiones múltiples” en la instalación en 8951 Mirabel Road, dijo la Policía Estatal de Indiana. Las autoridades encontraron “múltiples víctimas”, según un comunicado de prensa emitido al Indianapolis Star.

La policía de Indianápolis está investigando el tiroteo en el que varias personas recibieron disparos en una instalación de FedEx en el lado suroeste de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional de Indianápolis.

This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S — Mykal McEldowney (@mykalmphoto) April 16, 2021

El sargento de la policía del estado de Indiana. John Perrine dijo en Twitter poco antes de las 11 p.m. hora local que la Interestatal 70 se cerró en ambas direcciones “debido a la actividad policial en el área”.

#TrafficAlert I-70 is closed in both directions between I-465 and Ronald Regan Pkwy due to police activity in the area. Please seek alternate routes — Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) April 16, 2021

La interestatal reabrió aproximadamente una hora después.

Los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis recibieron el reporte de disparos en el 8951 Mirabel Road justo después de las 11 p.m. del jueves, según la portavoz del departamento, Genae Cook. Cuando llegaron, encontraron un “incidente de tirador activo”, dijo Cook.

La policía cree que el tirador se suicidó. Cook dijo que los funcionarios no creen que aún haya amenaza de tirador activo para la comunidad.

La policía no confirmó el número de heridos, pero dijo que varias personas habían sido trasladadas a hospitales en toda el área.

La policía está pidiendo a cualquier persona que tenga familiares que trabajen en el centro de FedEx IND y que no los puedan localizar, que se reúnan en el Holiday Inn en 8555 Stansted Drive. Los capellanes de IMPD y otras personas estarán en el hotel para ayudar a las familias.