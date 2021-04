VIDEO: Bebé de 2 años es lanzado por “coyote” a 18 pies de altura a través del muro fronterizo

Un bebé de dos años fue arrojado por un “coyote” desde la parte superior del muro fronterizo de Estados Unidos con México, a la altura de Tijuana y San Diego, en la zona del Cañón de los Laureles, esto a más de 18 pies de altura.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego, Aaron Heitke, compartió en su cuenta de Twitter imágenes del momento en que el traficante de personas arroja al menor de edad.

Sunday, #BorderPatrol agents witnessed a smuggler drop a two-year-old child from atop the 18-foot-high border wall into the arms of the child’s father. This event could have been catastrophic. Luckily, the child was not injured. pic.twitter.com/5uDEtbs8NW

Heitke detalló que la grabación se hizo el 11 de abril, cuando el pequeñito fue subido a la parte superior del muro y soltado desde allí hacia los brazos de su padre. “Este evento pudo haber tenido un final catastrófico“, escribió el oficial, aunque aclaró que por fortuna el menor no resultó herido.

El oficial no mencionó a qué nacionalidad pertenecen el padre y el niño, ni sus identidades, ni mucho menos si ya fueron repatriados o cuál es su situación legal.

La crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos ha provocado que muchos niños estén siendo abandonados o arrojados por los coyotes o traficantes desde lo alto de la valla fronteriza.

Según datos oficiales, tan solo en marzo de este año, más de 172,000 inmigrantes, incluido un número récord de menores no acompañados, fueron interceptados en territorio estadounidense.

Uno de los casos más reciente fue el incidente difundido el último día de marzo pasado y fue captado en video por agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso. En las imágenes en las que uno de los “coyotes” suelta a las niñas de 5 y 3 años desde lo alto de la valla causaron impacto internacional.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021