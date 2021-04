Tres personas armadas robaron objetos de valor en la casa de un futbolista de la Roma

El medio deportivo italiano, La Gazzetta dello Sport, informó que en la pasada noche, Chris Smalling fue víctima de un robo en su propio domicilio. El futbolista de la Roma se encontraba junto a su esposa e hijo de dos años, este último estaba dormido, cuando abruptamente entraron tres personas encapuchadas y armadas a turbar la tranquila noche del futbolista inglés.

😔 We are all deeply saddened to hear about what has happened with Chris Smalling and his family.

🙏 Our thoughts are with Chris, Sam & baby Leo at this time. pic.twitter.com/7lppIPZAn2

— UtdDistrict (@UtdDistrict) April 16, 2021