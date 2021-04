Nike es señalada como evasora de impuestos federales

A medida que la administración Biden flota la probabilidad de impuestos corporativos más altos, las grandes empresas como Nike han sido criticadas por varios políticos, incluido el senador Bernie Sanders, por no pagar su parte justa.

El 2 de abril, Sanders criticó a Nike por supuestamente pagar $0 en impuestos federales durante tres años.

If you paid $120 for a pair of Nike Air Force 1 shoes, you paid more to Nike than it paid in federal income taxes over the past 3 years, while it made $4.1 billion in profits and Nike's founder, Phil Knight, became over $23 billion richer. Yes. We must #TaxTheRich.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 2, 2021