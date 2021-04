California y otros estados buscan reducir la velocidad en carretera para evitar accidentes de tráfico

California y otros estados están buscando la manera de reducir accidentes y muertes de tránsito, un problema que ha ido empeorando en los últimos 10 años y que ha llegado a un punto álgido en el último año de pandemia. Reducir la velocidad es una de las medidas que más peso va ganando para solucionar este problema.

En los últimos meses se ha incrementado el número de accidentes tanto en carreteras californianas como en otros estados. Paradójicamente la disminución del tráfico por el aumento del trabajo en remoto no se traducido en una reducción de los choques sino más bien al contrario. Las calles y autopistas despejadas han dado manga ancha a muchos conductores para subir la velocidad al volante, una práctica que entraña peligros mortales.

Así lo ve Leah Shahum, directora ejecutiva de Vision Zero Network, una organización sin fines de lucro que trabaja para reducir las muertes por accidentes de tránsito. Su organización defiende que las 42,000 muertes anuales relacionadas con el tráfico en Estados Unidos no son inevitables.

Thanks @SecretaryPete for recognizing 42K+ traffic deaths/yr in U.S. is NOT inevitable. We CAN change, incl. investments in safe mobility for all road users, esp. those overlooked by today's systems. We urge @USDOT: #ZeroTrafficDeaths #SafetyOverSpeed #SafeSystemsNotTrafficStops https://t.co/odMnsKS15M pic.twitter.com/6FykoHNpzh

