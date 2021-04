Qué hacer si el cupón de avión que te dio la aerolínea está a punto de caducar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ha pasado más de un año desde que la pandemia trastornó los viajes aéreos, y si tenías un boleto para un vuelo que no pudiste tomar, probablemente recibiste un cupón para realizar un viaje más adelante.

Pero esos cupones tienen fechas de caducidad. Esto ha provocado la incertidumbre de los viajeros, especialmente porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades siguen advirtiendo que no se debe viajar, incluso en el caso de las personas vacunadas.

Si te encuentras en esa situación, consulta a continuación los consejos de Consumer Reports y otros expertos.

El año pasado, el Departamento de Transporte recibió casi 90,000 quejas relacionadas con reembolsos. Eso es una asombrosa cifra 57 veces mayor que en 2019, cuando hubo 1,574 quejas relacionada con reembolsos.

Consumer Reports ha escuchado el testimonio directo de miles de consumidores frustrados que intentan usar los cupones que están a punto de caducar o recuperar su dinero, y 750 de ellos han compartido sus historias solamente en las últimas dos semanas.

Eso incluye a Craig Evans, de Nueva York. Cuando llegó la pandemia en la primavera pasada, aplazó un viaje familiar a Hawái que había planeado para el verano de ese año y recibió $2,200 en cupones. En un principio, tenía previsto usarlos en abril, pero con la pandemia aún en su apogeo, pidió un reembolso. Le dijeron que no, y ahora tiene créditos para viajes, algunos de los cuales vencen en agosto y otros en enero de 2022. “Aunque eso puede parecer razonable en tiempos normales, no lo es mientras estemos en medio de una pandemia”, dice Evans.

“Las aerolíneas actúan como si todo se hubiera pospuesto”, dice William J. McGee, asesor de aviación de CR. “Pero muchas personas siguen sin querer volar o ya no necesitan viajar. Los boletos eran para bodas, graduaciones y conferencias que nunca sucederán”. Y algunos sufren dificultades económicas debido a la recesión, dice McGee, y simplemente necesitan el dinero.

Por esa razón las aerolíneas deberían dar reembolsos completos, no cupones, a los clientes cuyas reservaciones se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, dice McGee. A principios de este mes, CR envió una carta a 10 de los principales directores generales de las aerolíneas estadounidenses, en la que se les pidió que ofrecieran reembolsos a los viajeros que los solicitaran y que ampliaran las fechas de caducidad de los cupones existentes hasta finales de 2022.

Hasta que eso suceda, he aquí algunas medidas que puedes tomar si tienes un cupón sin usar y te preocupa perderlo.

Ve directo a la fuente

Confirma la fecha de vencimiento de tu cupón. A medida que avanza la pandemia, muchas aerolíneas han ampliado las fechas de caducidad de los cupones para dar más libertad a los viajeros. Pero no siempre han informado directamente a los pasajeros sobre esos cambios, dice Zach Griff, analista de The Points Guy, un sitio web de consejos sobre viajes. Así que llama a tu aerolínea para ver si ha extendido los plazos de uso de los cupones. Aproximadamente la mitad de las aerolíneas los ofrecen ahora hasta finales de 2022.

Mary Ann Carr, que vive en el estado de Washington, se alegró al saber que el crédito de un boleto de Alaska Airlines que pensó que iba a caducar, es válido hasta finales de año. Ese fue un cambio que Alaska Airlines hizo a mediados de enero y que publicó en su sitio web, aunque Carr nunca recibió una notificación directa para informarle al respecto. “No me enteré de esto hasta que llamé”, dice Carr.

Revisa tus registros. Las reglas de los cupones pueden ser confusas y variar mucho según la fecha de compra del boleto y la aerolínea que operaba tu vuelo, según McGee, quien analizó las políticas de 10 de las mayores aerolíneas estadounidense. Algunas, por ejemplo, asocian el vencimiento del cupón con la fecha original del viaje y otras lo fijan según la fecha en la que cancelaste tu reservación.

Entonces, en lugar de tratar de descifrar la política de cupones de una aerolínea, que puede ser difícil de encontrar en Internet, revisa la confirmación por correo electrónico que recibiste cuando cancelaste el vuelo o el cupón, si recibiste uno. Así contarás con toda la información que necesites cuando te comuniques con tu aerolínea para conocer tus opciones.

Usa la creatividad

Sé flexible. Los cupones se emiten como cantidades en dólares, no como boletos de reemplazo para el mismo itinerario. Entonces, aunque intentes reservar exactamente el mismo viaje, es posible que debas pagar más por él. Si el precio es realmente importante, es posible que tengas que ser más flexible en las fechas o la clase de asientos para que el cupón cubra los mismos vuelos.

Ten en cuenta que si compras un boleto que es más barato que el monto del cupón, algunas aerolíneas, aunque no todas, te darán un crédito por la diferencia. Por ejemplo, en JetBlue obtendrás un crédito válido durante 12 meses si vuelves a reservar un boleto de menor precio. Pero United y Frontier están entre las aerolíneas que no emiten un crédito o reembolso si el nuevo itinerario cuesta menos que la reservación original.

Pregunta por otras opciones. La mayoría de las aerolíneas ofrecen cupones solo al pasajero cuyo nombre figura en el boleto. Pero algunas pueden hacer una excepción y permitirte transferirlo a otra persona.

Quizás también puedas convertir el cupón en otro tipo de crédito más flexible que te ofrezca la aerolínea. En United, por ejemplo, puedes solicitar que tu cupón se convierta en un certificado de viaje electrónico. Estos certificados pueden ser utilizados por otros pasajeros, son válidos por dos años y no tienen restricciones en las fechas de viaje, dice Griff.

Otra opción: Si eres miembro del programa de lealtad de una aerolínea, es posible que puedas convertir el cupón en millas de viajero frecuente.

Prepárate. El volumen de viajes se esta recuperando, pero la pandemia aún no ha terminado. Si tienes un boleto para un futuro viaje y aún no estás seguro de usarlo, espera para cancelar tu vuelo y ve si la aerolínea lo hace primero, aconseja Griff. Si se cancela, no deberías tener problemas para obtener un reembolso en efectivo si insistes en eso.

Hazte oír

Disputa los cargos. Según las reglas del Departamento de Transporte, las aerolíneas deben reembolsar el dinero si cancelan un vuelo. Pero en muchos casos, en el punto álgido de la pandemia, no cancelaron un vuelo hasta el último minuto, después de que ya habían emitido cupones a las personas que voluntariamente decidieron no viajar, dice McGee.

Si cancelas voluntariamente tu vuelo primero, aunque la aerolínea lo cancele después, es posible que no tengas derecho a un reembolso. Pero si compraste tu boleto con una tarjeta de crédito, puedes intentar disputar los cargos. Según la Fair Credit Billing Act (Ley de Facturación Justa de Crédito), tienes derecho a que te devuelvan el dinero de los bienes y servicios que no recibiste. La Comisión Federal de Comercio ofrece consejos sobre cómo disputar un cargo.

Sé persistente. Al igual que con cualquier problema de atención al cliente, la paciencia y la persistencia son fundamentales. Muchos pasajeros le dijeron a CR que habían hecho múltiples llamadas y enviado numerosos correos electrónicos antes de conseguir lo que querían, ya fuera un reembolso o más tiempo para usar el cupón.

Usa las redes sociales. Quejarse en las redes sociales suele ser una estrategia eficaz. La mayoría de las grandes empresas monitorean sitios como Facebook y Twitter y responden directamente a las quejas si se menciona su empresa. También puedes presentar una queja ante el Departamento de Transporte (DOT), que puede intervenir si recibe suficientes denuncias sobre el mismo problema. Para enviar una queja al DOT, utiliza este formulario en línea.

