Superliga advierte a la FIFA que ya inició su defensa legal

Los 12 equipos europeos que anunciaron la creación de la Superliga de fútbol afirmaron, a través de una carta, que ya iniciaron acciones legales para contener los intentos de la FIFA y la UEFA de impedir su validez.

En medio de toda la controversia generada por la creación de este nuevo campeonato, la vocería de la UEFA anunció el inicio de un proceso legal contra los auspiciadores de la contienda.

Según una carta a la que tuvo acceso la agencia The Associated Press, la carta fue enviada por el grupo de clubes ingleses, españoles e italianos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferín.

