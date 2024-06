Horóscopo: qué será de tu semana del 10 al 15 de junio de 2024

La semana del 10 al 15 de junio promete armonía y serenidad para el Zodiaco. Conoce qué le espera a tu signo, en el amor y el dinero, a continuación.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Sobra sentimiento y gente querida para intercambiar afecto. Más atención, cuidados y un deseo intenso. La amistad crece y florece.

DINERO: Temple de acero. Siga adelante con su plan y de ese modo beneficiará al equipo en pleno. Negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Hágase responsable de sus problemas, no de los ajenos.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: No será una semana excelente pero sabrá parar el golpe a tiempo. Intuitivo como suele serlo, predecirá lo bueno y lo malo por venir.

DINERO: Desorganización activa y resistencia pasiva a las injusticias en lo laboral. Corte con dependencias que no ayudan.

CLAVE DE LA SEMANA: A no cometer imprudencias, nada de aventuras financieras.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Con Venus en su signo estará encantador y tiernísimo. Difícil que su pareja no se rinda y emocione ante su colosal empuje. Diálogo franco

DINERO: Hará carrera y se expresará con máxima libertad. Sujétese a cierto orden básico para que su éxito sea real.

CLAVE DE LA SEMANA: Actúe espontáneamente sin prestar atención a la crítica

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Tensiones y confusiones varias. Alguien querido da pelea y usted lo deja pasar. Negar el conflicto no ayuda, mejor hágase respetar.

DINERO: Rivalidades que son más una molestia que una traba real. Después de la crisis todo vuelve a la normalidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Sincérese con los amigos que le importan de verdad.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Mucha contención, sobre todo del círculo más íntimo. Sí a la sinceridad, no a las máscaras. Diga qué quiere del otro.

DINERO: Progresos lentos pero seguros. Supervise a sus compañeros o subordinados sin presionar demasiado.

CLAVE DE LA SEMANA: Una cosa es ayuda y otra ser sostén de alguien. Diga no.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Venus deja de favorecerlo. Nada de actuar como si los sentimientos ajenos no existiesen. Un par de amigos muy leales salvarán su semana.

DINERO: Más concentrado que un deportista en la final. Trabajará duro y los resultados serán espléndidos. Oportunidades.

CLAVE DE LA SEMANA: No sacrifique afectos por un éxito irreal.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Todo lo puede. Semana excitante, de muchos desafíos y emociones. Reencuentro de corazón a corazón. La pasión hará de las suyas.

DINERO: Obligado a renovar sus vínculos comerciales, cambio que lo fastidiará aunque terminará siendo positivo.

CLAVE DE LA SEMANA: Mida sus palabras ante quien no conviene tener de enemigo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Alta tensión externa que se suma a su poca paciencia. Algo intolerante, trate de no encender la chispa que desencadene un incendio.

DINERO: Olvide la idea de hacer dinero rápido. Negocios que parecen muy razonables pueden resultar todo lo contrario.

CLAVE DE LA SEMANA: Vaya con pie de plomo a la hora de invertir.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: ¡Su realidad sentimental será todo lo perfecta que sueña! Tiempo de pasión activa y nuevos romances.

DINERO: Piedra libre para correr pequeños riesgos. Probablemente cuente con colaboradores dinámicos y socios comprometidos.

CLAVE DE LA SEMANA: Para sentirse feliz tendrá que estar en compañía.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: En un limbo emocional por efecto de Venus adversa. Sin mucha nostalgia del pasado ni interés por el futuro. La rutina lo agota.

DINERO: Bien encaminado. Estudie las nuevas propuestas, pero no se juegue. Para hacer dinero no tiene que esperar.

CLAVE DE LA SEMANA: Los consejos, con pinzas. Solo escuche a quien sabe ganar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Retorno a la pasión. Generoso, protector y más optimista que nunca, será el acompañante ideal de quien busca dejar atrás la depresión.

DINERO: Obtendrá lo que desea. Su astucia crecerá a la par de su cuenta bancaria.

CLAVE DE LA SEMANA: Si está entre poderosos o se adapta o quedará excluido.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Venus está en un signo peligroso. Las emociones se intensifican pero le cuesta mucho expresarlas. Más introvertido que de costumbre.

DINERO: Resultados en toda inversión que lleve a cabo. Una sorpresa llega de la mano de una mujer que lo respalda.

CLAVE DE LA SEMANA: No fuerce situaciones, sea firme, amable y flexible

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Marte entra en Tauro: cómo afecta a tu signo del zodiaco del 9 de junio al 20 de julio

• La vida de 3 signos del zodiaco cambiará inesperadamente durante junio 2024

• Junio será el mejor mes de 2024 para 4 signos del zodiaco