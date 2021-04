87 millones bajo alertas de extremo frío y heladas en Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un fuerte frente frío que atraviesa el centro de Estados Unidos traerá un récord de aire frío a la región durante llos próximos días.

Las advertencias de bajas temperatura y de heladas han aumentado desde Texas hasta los Grandes Lagos con posibles mínimos históricos, reportó Fox News.

En el siguiente tuit del Servicio nacional de Meteorología (NWS) se aprecia el pronóstico de altas temperaturas para el oeste del país y una masa de aire muy frío en el tercio central del país con temperaturas muy por debajo del promedio.

Here's a look at forecast high temperatures (L) on #Tuesday. Quite a cold air mass across the central third of the U.S. with well below average highs. Within the red circle, a streak of snow is expected with likely accumulations and here's a glimpse at the snowfall forecast (R). pic.twitter.com/Snwcjc7m2Q — National Weather Service (@NWS) April 19, 2021

Dentro del círculo rojo, se pronostica que las nevadas con altas acumulaciones son probables y en la imagen de la derecha hay un vistazo a las nevadas más intensas. Aquí la imagen ampliada:

Nevadas fuertes y frío extremo

La nieve acumulada ya ha cubierto Denver, mientras que Indianápolis, Cleveland y Buffalo esperan hasta varias pulgadas de nieve entre el martes por la tarde y el miércoles, reportó The Washington Post.

Donde no está nevando, hace un frío anormal para abril.

Widespread freeze is expected tonight as overnight lows fall into the 23 to 29 degree range. Be sure the protect any sensitive vegetation along with exposed outdoor plumbing. #kswx pic.twitter.com/unjiW1qb8P — NWS Wichita (@NWSWichita) April 20, 2021

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas y advertencias de bajas temperaturas y heladas para 87 millones de estadounidenses desde Texas hasta Virginia.

A cold front heading south through the central U.S. packs a punch this week, bringing sub-freezing overnight temperatures all the way into south Texas by Wed morning. snow is likely, especially in the Rockies, along with Freeze watches and warnings for any early plantings. pic.twitter.com/cCgCnQP8sH — National Weather Service (@NWS) April 19, 2021

Para el jueves por la mañana, las temperaturas estarán al menos 10 grados por debajo de lo normal desde el este de Montana hasta el norte de Florida.

Freeze alerts stretch as far south as Texas and the north Georgia mountains. Cover up or bring inside your sensitive plants, if possible. Forecast details on this #cold snap and late spring snow:https://t.co/iAX9j1xXql pic.twitter.com/498p2WNfJD — The Weather Channel (@weatherchannel) April 20, 2021

Pero aquellos a quienes no les guste este clima similar al de febrero en abril, no tendrán que esperar mucho para un respiro. Muchas de estas mismas áreas están disponibles para alcanzar los 80 grados y tener un calor de verano la próxima semana.

Un cambio de patrón importante traerá una inversión estacional virtual en la mitad oriental del país, cuando la masa de aire frío será barrida por el calor y la humedad del Golfo de México.

Nevadas desde el martes

Este último arribo de clima invernal, ya estaba golpeando partes de High Plains y Rockies.

Jamestown, Colorado, situado en las montañas al oeste de Boulder, recogió 15.3 pulgadas de nieve. Boulder terminó con 9 pulgadas, mientras que el centro de Denver informó 4.8 pulgadas. En Fort Collins la nevada alcanzó 6.4 pulgadas.

Aquí algunas imágenes de las nevadas:

What month is it again?

…and is it okay if we watch The Holiday right now? pic.twitter.com/MQbzhCnYsK — Sam Lillo (@splillo) April 20, 2021

La nieve superó marcas para estas fechas en partes de Kansas, como en Hays, a lo largo de la Interestatal 70 al oeste de Salina, donde cayeron siete pulgadas. Topeka obtuvo más de cuatro pulgadas y en Kansas City reportaron nevadas en horas de la mañana del martes.

Para el miércoles

Indianápolis, Cleveland, Detroit y Buffalo están en línea para acumular nieve entre el martes por la noche y el miércoles.

Indianápolis espera de una a dos pulgadas de nieve el martes por la noche, mientras que es posible de dos a cuatro pulgadas en Toledo, donde está vigente una advertencia de clima invernal.

En Cleveland, que también está bajo una advertencia de clima invernal se esperan de tres a cinco pulgadas de nieve el miércoles, es rara esa cantidad de nieve a estas alturas de la temporada.

“Un evento de nieve de 2” en Cleveland el 21 de abril o después de esa fecha sólo ha ocurrido dos veces: el 6 de mayo de 1974 (2.0 ″) y el 23-25 de abril de 2005 (12.4 ″) ”, tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional.

A snow of this magnitude may be more unusual than you think. A 2" snow event in Cleveland on or after April 21st has only happened twice: May 6, 1974 (2.0") and April 23-25, 2005 (12.4"). — NWS Cleveland (@NWSCLE) April 20, 2021

Se espera casi media pulgada de nieve el miércoles en Detroit, que puede permanecer justo al norte de la precipitación de nieve más intensa.

If April showers bring May flowers, what does this bring? pic.twitter.com/wBqFhVggtT — Maxar | WeatherDesk (@Maxar_Weather) April 20, 2021

Las nevadas continuarán hacia el oeste de Pennsylvania, el norte del estado de Nueva York y el norte de Vermont mientras el frente frío se desliza hacia el este el miércoles. Buffalo está bajo una advertencia de clima invernal con nevadas entre tres y seis pulgadas.

Temperaturas de congelación generalizadas

Detrás del frente frío, las temperaturas entre 15 y 25 grados por debajo del promedio se extenderán por el centro de Estados Unidos desde el norte de Texas hasta el valle de Ohio y los Apalaches hacia el oeste. Se podrían establecer varios récords el miércoles por la mañana.