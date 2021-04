Así fue la fallida carrera del hermano de Luis Miguel como cantante

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie regresó a la pantalla chica el pasado domingo 18 de abril y nuevamente destapó el tema de conversación alrededor de la vida del “Sol de México”. Uno de los temas que se tocaron en los primeros dos capítulos de la serie fue el inicio de la fallida carrera de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel, en la música.

En la producción de Netflix se deja ver que fue a finales de los 90 que Sergio, apoyado de su abuela y su tío, inicia haciendo castings y dando entrevistas para la televisión en donde muestra su talento vocal. Si bien en la ficción se muestra que el hermano del Sol no lo hacía nada mal, lo cierto es que la carrera de Sergio Gallego -como se hizo llamar artísticamente- no dio frutos.

En el 2008, Sergio con 21 años se unió a un grupo musical en Guadalajara llamado “Decathlon“, juntos lanzaron el sencillo “Car Crash” el cual formó parte del álbum More than one million sales world wide que no llegó a detonar más allá del público local. Luego de una búsqueda que no terminó en nada por un representante que quisiera impulsarlo, Sergio decidió que el mundo artístico no era para él.

En ese entonces el medio Noroeste reportaba que el hermano menor del cantante tenía un estilo “despreocupado” y se veía visiblemente deprimido por la lejanía que tenía de sus hermanos. En una anécdota que relató el productor del disco aseguró que inicialmente solo haría los coros para el álbum de la banda, pero que su voz lo hizo quedarse dentro de las voces principales.

El hermano del intérprete de “Hasta que me olvides” vivió un tiempo en Boston bajo el cuidado del doctor Octavio Foncerrada, quien obtuvo su tutela. Ahí continuó su vida lejos del ojo público.

Luego de aquel destello en el medio, Sergio desapareció por completo de la vida pública. Fue hasta mayo del 2019 que se filtraron unas fotografías en las que apareció al lado de su hermano, Alejandro Basteri. Las imágenes dieron prueba de que mantienen buena relación, a diferencia de su hermano mayor.

